Туроператоры не подтверждают информацию о массовых заболеваниях россиян в Таиланде

Туроператоры не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туркомпании-члены АТОР, ведущие таиландское направление, массовых сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона - таиландские туркомпании", - заявили в ассоциации. Об этом передает РИА Новости.

Ранее Shot сообщил, что россияне массово болеют на курортах Таиланда. Большая часть заболевших находятся на Пхукете. Случаи заражения также встречаются и на Пхангане. Врачи ставят туристам диагноз "грипп". При этом, по информации телеграм-канала, местный департамент по контролю заболеваний усилил эпиднадзор за "птичьим гриппом" по всей стране.

В ноябре 2024 года сообщалось, россияне в турецком Белеке заразились неизвестным вирусом. Десятки детей и взрослых обратились в местный госпиталь с температурой выше 39 градусов и сыпью. Отмечалось, что лекарствами температура не сбивается, пациентам ставят капельницы. По некоторым данным, туристы могли заразиться вирусом Коксаки. Еще одно предположение – что это новая разновидность коронавируса.