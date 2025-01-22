Росстат: на 92% подорожал картофель в России в 2024 году

Картофель в 2024 году в России подорожал на 92%, сливочное масло — на 36%. Таковы данные Росстата, пишет РБК.

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Ведомство обнародовало данные о подорожавших за год в России товарах и услугах.

Самым дорогим продуктом стал картофель, за ним идет сливочное масло. Также подорожали репчатый лук (48,2%), капуста (44,7%) и икра (37,7%). Больше пришлось платить за огурцы и свеклу.

Гречка подешевела на 6,4%, а куриные яйца на 11,2%.

Подешевела и некоторая техника: пылесосы, планшеты и другое.

Потребительские цены в целом в 2024 году выросли на 9,52%, сообщал ранее Росстат.

В ценовой мониторинг Росстата входит примерно 550 товаров и услуг.

Ранее мы сообщали, что в России потребительские цены в 2024 году (в декабре 2024-го по отношению к декабрю 2023-го) выросли на 9,52%.

По данным Росстата, в декабре прошлого года инфляция составила 1,32%. Продовольственные товары в 2024 году подорожали на 11,05% (в том числе плодоовощная продукция — на 22,09%), непродовольственные товары — на 6,12%, услуги — на 11,52%.

Служба отмечает, что стоимость услуг ЖКХ увеличилась на 9,48%, коммунальных услуг — на 9,94%, медицинских — на 10,48%, пассажирский транспорт подорожал на 10,77%, образовательные услуги — на 10,6%, страхование — на 3,11%.

В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.