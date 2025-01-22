180 миллионов рублей украл сотрудник банка из ячейки клиента в Москве
180 млн рублей украл из ячейки клиента сотрудник московского банка. Об этом рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Работники учреждения обнаружили пропажу и обратились в полицию. Сотрудники МВД быстро установили личность подозреваемого и задержали его в аэропорту.
Выяснилось, что он выносил деньги из хранилища частями. Последнюю партию - 35 миллионов рублей - он перевел в криптовалюту.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до 1 млн руб. Подозреваемого арестовали.