180 миллионов рублей украл сотрудник банка из ячейки клиента в Москве

180 млн рублей украл из ячейки клиента сотрудник московского банка. Об этом рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Работники учреждения обнаружили пропажу и обратились в полицию. Сотрудники МВД быстро установили личность подозреваемого и задержали его в аэропорту.

Выяснилось, что он выносил деньги из хранилища частями. Последнюю партию - 35 миллионов рублей - он перевел в криптовалюту.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до 1 млн руб. Подозреваемого арестовали.