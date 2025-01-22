22 Января 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В программу долгосрочных сбережений за год привлечено 216 млрд рублей

В России по итогам 2024 года в программу долгосрочных сбережений (ПДС) привлечено 216 млрд руб.

Таковы данные Министерства финансов РФ. Программа по поручению главы государства должна была привлечь 250 млрд руб. Таким образом, ПДС недобрала 34 млрд руб. В Центробанке заявили, что, по мнению финансовых организаций, ПДС может органично вписаться в линейку финансовых продуктов. С этой целью многие финансовые группы стали создавать свои фонды.

В настоящее время деятельность по ПДС осуществляет 33 пенсионных фонда из 37. За время действия программы заключено 2,9 млн договоров, сообщают "Известия".

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%. Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%, следует из подписанного президентского указа

Теги: долгосрочные, сбережения


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