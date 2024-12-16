16 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Софинансирование долгосрочных сбережений могут привязать к количеству детей

В России государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений могут привязать к количеству детей.

Соответствующее предложение обсуждается в рамках семейного инструмента для накоплений, создать который поручил глава государства на форуме "Россия зовет". Обсуждаются различные предложения, среди которых - привязка софинансирования к количеству детей. Пока окончательное решение не принято.

Как заявил председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай, привязка размера государственного софинансирования к количеству детей выдвинута отраслью в рамках подготовки семейной программы. Предлагается дать возможность заключать договоры в пользу несовершеннолетних детей с отдельным софинансированием на каждого члена семьи. По его словам, это могло бы, например, помочь накопить на образование детей, сообщают "Известия".

В начале декабря президент Владимир Путин поручил разработать инструмент семейных инвестиций. Он поручил создать механизм, который позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Как указал президент, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 млн руб. в год.

Теги: софинансирование, сбережения, дети, семьи


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