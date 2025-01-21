"Ростелеком" сообщил о вероятной утечке данных у одного из подрядчиков

"Ростелеком" сообщил об утечке данных, которая произошла, вероятно, из инфраструктуры подрядчика. Оператор заявил, что предпринял меры по устранению выявленных угроз, пишет РИА Новости.

Утечка, предварительно, не коснулась "особо чувствительных" персональных данных клиентов, отметили в "Ростелекоме". Но пользователям ресурсов company.rt. ru и zakupki.rostelecom. ru рекомендуется сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.

Ранее стало известно, что в проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли. В настоящее время Минцифры больше всего волнует антифрод, так как объем преступлений в цифровой среде растет. Так, почти каждое третье зарегистрированное преступление связано с применением цифровых технологий.