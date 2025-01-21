Владимир Путин и президент КНР Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин обсудили итоги работы за 2024 год по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

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Президент России рассказал об общей работе на международной арене. Также обсудили всестороннее укрепление отношений России и Китая.

Владимир Путин отметил, что Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия и выступают за мир. Также отмечено, что Россия - на первом месте по поставкам в Китай природного газа.

У двух стран успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. Поток туристов из Китая в Россию вырос за последний год.

Ранее мы писали, что Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, высказался о российско-китайских отношениях.

"Мы часто говорим о взаимодействии России и Китая. Отметим 75-летие дипотношений", - сказал Путин.

За последние 10 лет уровень отношений стал таким, какого не было никогда. Прежде всего, это связано с взаимным доверием к политике с обеих сторон. Страны не делают что-то, что противоречило бы интересам двух стран. Тесное экономическое сотрудничество говорит о том, что будущее обеспечено. Также важно гуманитарное сотрудничество.

Россия и Китай наиболее пострадали во время Второй мировой войны. В Поднебесной погибли 30 млн жителей.

"Мы тогда были вместе, и сейчас мы вместе, и это – важнейший фактор стабильности в мировых делах", - сказал Путин.