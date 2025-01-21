Владимир Путин и президент КНР Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи
Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин обсудили итоги работы за 2024 год по видеосвязи, сообщает РИА Новости.
Президент России рассказал об общей работе на международной арене. Также обсудили всестороннее укрепление отношений России и Китая.
Владимир Путин отметил, что Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия и выступают за мир. Также отмечено, что Россия - на первом месте по поставкам в Китай природного газа.
У двух стран успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. Поток туристов из Китая в Россию вырос за последний год.
Ранее мы писали, что Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, высказался о российско-китайских отношениях.
"Мы часто говорим о взаимодействии России и Китая. Отметим 75-летие дипотношений", - сказал Путин.
За последние 10 лет уровень отношений стал таким, какого не было никогда. Прежде всего, это связано с взаимным доверием к политике с обеих сторон. Страны не делают что-то, что противоречило бы интересам двух стран. Тесное экономическое сотрудничество говорит о том, что будущее обеспечено. Также важно гуманитарное сотрудничество.
Россия и Китай наиболее пострадали во время Второй мировой войны. В Поднебесной погибли 30 млн жителей.
"Мы тогда были вместе, и сейчас мы вместе, и это – важнейший фактор стабильности в мировых делах", - сказал Путин.