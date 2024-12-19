Путин: Отношения России и Китая такие хорошие, какими не были никогда

Президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, высказался о российско-китайских отношениях.

"Мы часто говорим о взаимодействии России и Китая. Отметим 75-летие дипотношений", - сказал Путин.

За последние 10 лет уровень отношений стал таким, какого не было никогда. Прежде всего, это связано с взаимным доверием к политике с обеих сторон. Страны не делают что-то, что противоречило бы интересам двух стран. Тесное экономическое сотрудничество говорит о том, что будущее обеспечено. Также важно гуманитарное сотрудничество.

"Личная "химия" имеет значение", - сказал Путин.

Россия и Китай наиболее пострадали во время Второй мировой войны. В Поднебесной погибли 30 млн жителей.

"Мы тогда были вместе, и сейчас мы вместе, и это – важнейший фактор стабильности в мировых делах", - сказал Путин.

Именно для стабильности и создавалась ООН, отметил Путин. Россия и Китай координируют свои действия на международной арене. Путин передал привет главе КНР Си Цзиньпиню.