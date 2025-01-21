Курс на отупение? На Украине сделают большинство школьных предметов необязательными

С 2027 года такие предметы, как физика, биология, химия, география, зарубежная литература и всемирная история, станут необязательными для изучения в 10-12 классах украинских школ (в республике 12-летнее обучение). Из неидеологических предметов в школах останутся обязательными только математика и физкультура.

Еще несколько обязательных предметов имеют явный идеологический подтекст: украинская мова и литература, история Украины, английский язык, сделанный вторым официальным, и "Защита Украины". Как заявляет местное министерство образования и науки, они ориентируются на европейский опыт. А выбрасыванием "лишних" предметов они только сделают образование более качественным.

Как считает ректор технологического университета "Шаг" Виталий Зайцев, тем самым власти просто узаконят тот факт, что по предметам нет учителей. А кто хочет изучать физику или химию - пусть ищет репетитора или идет в дорогую частную школу.

Власти успокаивают тем, что они учтут пожелания старшеклассников в части специализации. То есть зачем всех учить физике, если она нужна лишь некоторым? Подобные идеи продвигаются и в России и называются профилизацией, когда школьников вынуждают выбрать "профиль" и сосредоточиться на изучении некоторых предметов, а остальные почти не изучать. По существу они камуфлируют снижение качества образования.

На Украине предлагают три варианта профилизации: языковой и литературный, естественно-научный, общественно-гуманитарный. Но многие понимают, откуда дует ветер.

"Мы уже имеем поколение, которое не знает базы естественных наук вообще, даже при наличии нынешнего "количества часов". Прежде всего - нет квалифицированных учителей. Но важнее всего, общество приучили к ненужности этих направлений, а авторы реформы удачно подхватили этот тренд", - пишет тьютор киевского лицея №145 Вадим Зинчук.

Напомним, на Украине запрещено преподавание на русском, что резко снижает уровень преподавания, поскольку на мове нет достаточной и общепринятой терминологии по многим наукам, не говоря о том, что для большинства жителей родным является именно русский язык.