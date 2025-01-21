В ДНР появится единая управляющая компания в сфере ЖКХ

В ДНР появится единая управляющая компания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщило Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ региона. Ожидается, что уже в первом квартале под управление новой компании перейдет более 26 тысяч многоквартирных домов. Она заменит ЖЭУ и управляющие компании с 1 апреля.

Как говорит министр Владимир Дубовка, решение вызвано накопившимися проблемами. Люди уходят из отрасли, где низкая зарплата. Нужно менять подход к системе предоставления коммунальных услуг. Что именно изменится, до конца неясно. Известно, что называться новая компания будет так: Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами. Эта унитарная НКО была создана на основании распоряжения правительства ДНР от 31.10.2024, а учредителем стало само министерство.

Региональные власти утвердили и минимальный перечень работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах. В него входят, например: ежегодное окрашивание лестничных маршей, замена неисправной электропроводки, восстановление теплоизоляции дверей, заделка трещин и мелких выбоин в лестницах, цементных полах и т.п.

Заявляется, что новая компания обеспечит централизованное привлечение и обучение новых специалистов, улучшит качество обслуживания.