Назначен исполняющий обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края

Исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Сергей Россихин, сообщает "Новый компаньон".

Он приступил к обязанностям с сегодняшнего дня.

В конце декабря прошлого года ушла со своего поста глава минтарифов Прикамья Мария Козлова. Марина Козлова возглавила министерство в начале ноября 2022 года. Прежним главой ведомства была Вера Ануфриева, которая ушла в декрет.

До своего назначения Козлова работала первым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края.