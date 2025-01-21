Посол: Россиянин Труфанов, удерживаемый "ХАМАС", ранен

Посол России в Израиле Анатолий Викторов высказался о сроках возможного освобождения из плена удерживаемого "ХАМАС" россиянина Александра Труфанова.

По словам дипломата, речь не идёт о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трёх-четырёх недель, судя по графику, он будет освобожден. Есть информация, что Труфанов был ранен, и состояние его здоровья – не совсем удовлетворительное, пишет ТАСС.

В ноябре 2024 г. МИД России призвал незамедлительно освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорилось в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой. По словам Захаровой, тема освобождения заложников "является приоритетной" в контактах российской стороны с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций.