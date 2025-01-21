Мужчине, который выжил в Охотском море, грозит семь лет лишения свободы

Мужчине, который выжил в Охотском море, грозит семь лет лишения свободы. Об этом сообщает Российская газета. Ранее он проходил по делу свидетелем, но в итоге стал подозреваемым в уголовном деле по части статьи "Нарушение правил эксплуатации водного транспорта". Его также обвиняют в гибели родных.

Ранее сообщалось, что .мужчине не стали предъявлять обвинение из-за гибели его родных. Об этом сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сейчас спeциaлиcты дoпpaшивaют пpичacтныx и знaкoмятcя c экcпepтизaми, иx тpи: мeдицинcкaя, cyдoвoдитeльcкaя и тexничecкaя.

Как рассказал адвокат Пичугина, "пoгoдa былa нeплoxaя, вoлны нe былo, штopмa нe былo"

15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.

Туристов начали искать 9 августа. В поиске задействовали вертолеты Ми-8 и "Робинсон", группу государственной инспекции по маломерным судам. Вылет Ми-8 перенесли из-за плохих погодных условий. С 23 по 26 августа поиски не вели из-за неблагоприятной погоды. Их возобновили 10 сентября. 15-го числа поиски остановились, но следственные действия продолжались. Лодку случайно обнаружило рыболовецкое судно только в середине октября.

Выяснилось, что он не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега.