Студент пытался поджечь военкомат в Барнауле

Студента колледжа задержали при попытке поджога военкомата в Барнауле. Об этом сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю, пишут "Известия".

В ведомстве уточнили, что молодой человек 2006 года рождения работал по заданию Украины. Он изготовил устройство с зажигательной смесью, но не успел устроить поджог.

Сотрудники УФСБ задержали его на месте.

Возбуждено уголовное дело.

В декабре мужчина протаранил ворота бывшего военного комиссариата в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Затем он въехал в здание и поджег свой автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Алексей Соколов.

Сотрудники МЧС быстро потушили возгорание, на месте происшествия работали спецслужбы. Соколов утверждает, что мужчина стал очередной "жертвой украинских мошенников".