"Атомстройкомплекс" завершил возведение начальной школы в поселке Пышма

Компания "Атомстройкомплекс" завершила возведение начальной школы на 400 мест в уральском поселке Пышма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, объект возводится по целевой программе "Современный облик сельских территорий". Генеральный подрядчик – компания "Атомстройкомплекс", в портфолио которой более трех десятков построенных в регионе школ и садиков. Сейчас строители завершают последние работы по подготовке здания: в классах уже установлены рельсовые системы под интерактивные доски, смонтировано все оборудование, поставляемое в рамках государственного контракта.

После клининговых работ школа будет готова к меблировке и оснащению кабинетов учебными материалами. Эту часть выполняет государственный заказчик – УКС Свердловской области и администрация ГО Пышма. Новая школа станет не только образовательным, но и культурным центром поселка.

"На втором этаже расположен музей истории поселка Пышма площадью 102,8 квадратных метра. Его отделка уже завершена, после передачи объекта школа начнет монтаж экспозиций. Актовый зал на 108 мест может использоваться для проведения массовых мероприятий, он оборудован необходимой аппаратурой, в нем предусмотрены гримерные и помещения для хранения костюмов, декораций и бутафории, музыкальных инструментов. Мультимедийная аудитория информационного центра школы может стать площадкой для семинаров или образовательных мероприятий", - отметила руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Светлана Горбанева.

Для удобства всех посетителей, в том числе, маломобильных, входная группа расположена на уровне земли. Еще до снегопадов строители выполнили благоустройство и озеленение территории, заасфальтировали дорожки и уложили газон. Помимо учебных классов, в новой школе предусмотрены кабинеты иностранного языка, информатики, внеклассных занятий, кабинеты психолога, логопеда и педагога-дефектолога.

Основное инженерное оборудование расположено в техническом подвале: индивидуальный тепловой пункт, венткамера, насосная с узлом ввода. Здесь также предусмотрено помещение для установки резервных водонагревателей. Пищеблок на 200 мест оснащен холодильной техникой, оборудованием для приготовления пищи, линией раздачи. Оно также уже смонтировано и готово к работе.

"Это долгожданный объект, который очень нужен Пышме. Сегодня здесь завершаются косметические работы, устраняются мелкие недоделки. Мы осмотрели спортзал, пищеблок, актовый зал. В целом объектом довольны, все сделано качественно. Установлены малые архитектурные формы. Здесь обустроен хороший стадион. Уже закуплено учебное оборудование и мебель, впереди клининг. Уверен, что юные жители города будут довольны новой школой", - рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, который лично оценил объект.