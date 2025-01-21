Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

Кабмин России расширил перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).

В список добавлено 18 препаратов, которые применяются при лечении пациентов с онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. Пресс-служба правительства сообщила, что распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" до 2030 года планируется "нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90%", указал премьер.

Всего в перечень ЖНВЛП включено более 800 медикаментов — цены на них регулируются государством.