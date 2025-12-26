Расширен список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

В России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включены восемь новых международных непатентованных наименований.

Препараты (капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт) предназначены для лечения тяжелых заболеваний, включая онкологические, туберкулез, анемию, нейтропению и рецидивирующий перикардит. Данный перечень — ключевой инструмент госрегулирования цен, гарантирующий, что пациенты смогут получать эти лекарства бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Теперь в списке 827 позиций, из которых, по данным правительства РФ, 666 производятся на территории РФ.

При этом эксперты обращают внимание, что в окончательную версию не вошли четыре препарата, ранее рассматривавшихся для включения (для лечения гемофилии А, пароксизмальной ночной гемоглобинурии, уротелиального рака и внутрибольничной пневмонии). В связи с этим они призывают сделать процесс обновления перечня более прозрачным и понятным для профессионального сообщества, сообщает "Коммерсант".

Ранее правительство РФ упростило регистрацию предельных цен на жизненно важные лекарства.