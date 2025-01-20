Еврокомиссия: Российский газ продолжает поступать на рынок ЕС

В Еврокомиссии (ЕК) признали, что российский газ продолжает поступать на рынок Евросоюза. Как заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, это происходит, несмотря на все усилия по избавлению от энергетических ресурсов из России.

В ближайшее время Еврокомиссия представит новую стратегию, направленную на полное избавление ЕС от российских энергетических ресурсов. Документ будет обнародован до середины марта, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента предлагают ввести новые ограничения против РФ в металлургии, банковском секторе, химической, атомной и сельскохозяйственной промышленности. В резолюции говорится о необходимости "полного эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа" и призывается продлить срок его действия с шести месяцев до трех лет.