Дети пострадали в Херсонской области после обстрела

Трое из пострадавших при обстреле села Бехтеры в Херсонской области находятся в очень тяжелом состоянии. Среди них есть дети. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Всего пострадали 25 человек, двое погибли.

"Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма.", - написал он.

ЧП произошло возле школы. После ракетного обстрела населенный пункт Бехтеры разминируют от неразорвавшихся кассет.

Следственный комитет России возбудил дело.

Как рассказал Сальдо, руководство Херсонской области принимает все меры по минимизации рисков для жизни жителей Херсона и прилегающих районов.

Он рассказал о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. По его словам, главная опасность существует из-за попыток вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушить ГЭС и опасности сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Под организованное перемещение попадают: Бериславский, Белозерский, Снигиревский и Александровский муниципалитеты.

Ранее вооруженные силы Украины атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. Как заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, село Графовка атаковано двумя дронами. Повреждены окна трех частных домов и хозяйственных построек. В поселке Красная Яруга поврежден "Камаз". В селе Черемошное беспилотник атаковал легковой автомобиль, в селе Тишанка в жилом доме выбиты окна и посечены ворота при обстреле.