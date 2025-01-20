Суд продлил арест обвиняемым в покушении на депутата Матвеева

Самарский районный суд продлил арест до 17 марта трем фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее один из обвиняемых признал свою причастность к преступлению частично, но отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Остальные не признавали вину и отрицали свою причастность к инциденту.

Напомним, по делу о нападении проходят два 19-летних уроженца Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний подросток. По данным следствия, вечером 18 июля 2024 года они находились на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок. Присутствовавшие там же депутат Матвеев и его водитель попытались остановить хулиганов, которые в ответ напали на них. В итоге депутату пробили голову. Уголовное дело изначально завели по статье о хулиганстве. Однако председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его. В результате всем троим нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство. Суд заключил их под стражу.