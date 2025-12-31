"Плевок в государство". Военкор возмущен освобождением мигрантов, напавших на депутата ГД

То, что в Самаре суд освободил мигрантов, напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева, возмутительно и явно пролоббировано. Так считает военкор Дмитрий Стешин.

Нападение произошло в Промышленном районе Самары в июле 2024 года. Депутат Матвеев попытался остановить мигрантов, избивавших прохожих, и тоже стал жертвой нападения, получив удар по голове. Поначалу следствие квалифицировало действия как хулиганство, но позже, по словам самого депутата, по настоянию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, была добавлена и более тяжкая статья – о покушении на убийство. Однако судья Татьяна Керосирова решила по-своему и... освободила хулиганов. Суд лишь частично удовлетворил гражданский иск, взыскал с "осужденных" 50 тысяч рублей, в то время как Матвеев требовал миллион компенсации. Фактически судья подставила и Следственный комитет, и прокуратуру, которая запросила для всех троих серьезные тюремные сроки, сказал Матвеев.

"Диаспоры аплодируют", - прокомментировал депутат.

Прокуратура Самарской области уже обжаловала такой "приговор". А Матвеев заявил, что Керосирова создала прецедент, когда все трое обвиняемых в покушении на убийство мигрантов не только вышли на свободу, но даже смогут претендовать на компенсацию от государства.

Стешин уверен, что это просто "плевок всей нашей государственной системе прямо в лицо". Судья рассчитывала что под Новый год никто не заметит, а после Рождества все забудут. Налицо огромная проблема государства.

"Уже система сама себя защищать не может. В Твери избили женщину-милиционера – преступников отпустили в зале суда. И только после скандалов что-то решается. Да, мы подняли скандал, и я уверен, что этих мразей обратно за решетку посадят, и отвесят им столько, на сколько они сделали. Но система не меняется. Она продолжает штамповать эти оправдательные приговоры каким-то мразям, которых мы вообще не звали в свою страну", – эмоционально рассказал военкор на радио "Комсомольская правда".