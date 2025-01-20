Парад планет увидят жители России 21 января

Парад планет в ночь с 20 на 21 января смогут наблюдать жители планеты. Шесть из восьми планет Солнечной системы: Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн - выстроятся в одну линию и будут видны без телескопов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт ScienceAlert.

Ученые отмечают, что это редкое явление, когда в одну линию встают почти все планеты Солнечной системы. А небольшие парады планет, в которых участвуют три-четыре небесных тела, происходят довольно часто.

Парад планет — это астрономическое явление, при котором планеты оказываются на одной прямой линии от Солнца. Его можно увидеть, если будет безоблачная погода.

Еще один парад планет произойдет в феврале - 28-го числа. Как пишет РБК, вечером можно будет увидеть Сатурн, Меркурий, Нептун, Венеру, Уран, Юпитер и Марс.

В новогоднюю ночь жители России видели еще одно редкое астрономическое явление - "черную луну".

Как пояснила заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко, обычно естественный спутник Земли за месяц проходит четыре фазы: новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. В конце декабря спутник Земли вступил в "лишнюю", пятую фазу — второе новолуние.