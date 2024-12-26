"Черную Луну" увидят россияне в новогоднюю ночь

Жители России 31 декабря смогут увидеть "черную луну". Это редкое астрономическое явление. Об этом сообщили специалисты физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ), пишет РБК.

Как пояснила заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко, обычно естественный спутник Земли за месяц проходит четыре фазы: новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. В конце декабря спутник Земли вступит в "лишнюю", пятую фазу — второе новолуние.

В новогоднюю ночь спутник Земли полностью исчезнет из поля зрения, так как его диск целиком окажется в тени планеты.

Но, если взять телескоп, можно увидеть вспышку от врезавшегося в поверхность Луны метеорита и увидеть часть спутника. По словам астрономов, такие вспышки происходят примерно один раз в час.