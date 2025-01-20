Хинштейн возмутился из-за отпуска курской чиновницы в Индии

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн остался недоволен тем фактом, что чиновница Ирина Мусьял уехала отдыхать за границу.

"Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия?", — сказал глава региона во время заседания правительства. Его слова приводит издание "Курские новости".

"Когда не освобождена территория области, люди находятся в тяжелом положении, ехать отдыхать за рубеж, я не понимаю", - возмутился Хинштейн.

Ранее врио губернатора заявил, что без претензий примет увольнение чиновников, которые не готовы работать в новом формате. Он также предложил покаяться чиновникам, "чувствующим за собой какие-то грехи". Позже он заявил, что никто из чиновников в Курской области пока не покаялся.

Напомним, Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 6 декабря. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение, сейчас в данном регионе востребовано кризисное управление.