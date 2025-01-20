В Китае казнили водителя, который въехал в толпу людей

Водителя, который въехал в толпу людей в Китайской народной республике, казнили. Казнь состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры, сообщило Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.



Они проследили за тем, чтобы все было сделано в соответствии с законом.

Читайте также: В Конституции предложили предусмотреть смертную казнь за коррупцию в особо крупных размерах

Приговор вынесли 27 декабря 2024 года. Суд постановил, что подсудимый "представляет угрозу общественной безопасности". Характер преступления и методы были "чрезвычайно скверными и жестокими".



ДТП произошло 11 ноября. Погибли 35 человек, еще 43 получили серьезные травмы. Въехавший в толпу внедорожник оказался на тротуаре в спортивном комплексе. Водитель, которому было 62 года, пытался скрыться с места происшествия, но его задержали.

В декабре в Китае был казнён бывший заместитель главы Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шэньси Ли Цзиньчжу за получение взяток на сумму 431 млн юаней ($60 млн по текущему курсу).

Ранее в Китае казнён высокопоставленный чиновник Ли Цзяньпин, занимавший должность секретаря партийно-промышленного комитета зоны экономического развития Хух-Хото. Суд установил, что он использовал свое служебное положение для незаконного завладения средствами государственной компании на сумму более 1,437 млрд юаней ($197 млн) также чиновника обвинили в незаконном получении денег от других лиц на общую сумму более 577 млн юаней ($79 млн) и в растрате государственных средств на сумму более 1,055 млрд юаней ($145 млн), кроме того, он оказывал покровительство преступной группе.