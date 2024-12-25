В Китае казнят ещё одного чиновника

В Китае казнят чиновника. Ему вменяли получение взятки.

Казнён будет бывший заместитель главы Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шэньси Ли Цзиньчжу за получение взяток на сумму 431 млн юаней ($60 млн по текущему курсу), пишет ТАСС.

Ранее в Китае казнён высокопоставленный чиновник Ли Цзяньпин, занимавший должность секретаря партийно-промышленного комитета зоны экономического развития Хух-Хото. Суд установил, что он использовал свое служебное положение для незаконного завладения средствами государственной компании на сумму более 1,437 млрд юаней ($197 млн) также чиновника обвинили в незаконном получении денег от других лиц на общую сумму более 577 млн юаней ($79 млн) и в растрате государственных средств на сумму более 1,055 млрд юаней ($145 млн), кроме того, он оказывал покровительство преступной группе.