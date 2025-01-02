Богатые богатеют. 25 российских миллиардеров вошли в топ-500 богатейших людей мира

Российские богачи увеличили свое состояние на $18,5 млрд в минувшем году. Такие данные приводит агентство Bloomberg относительно 25 россиян, попавших в рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI). Список составляется с учетом стоимости акций компаний, которыми владеют эти бизнесмены.

Самый разбогатевший в 2024 году россиянин - бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло более чем на $5 млрд. С таким приростом богатства Лисин попал на вторую строчку российского списка и на 62-ую международного.

Богатейший россиянин в списке - крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние за прошлый год увеличилось на $736 млн, до $31,8 млрд. Он первый в российском листе и 54-ый в глобальном. Интересно, что "Норникель" не стал выплачивать дивиденды акционерам, поскольку не пришел "к положительному денежному потоку". "Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств, а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга – это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть", - сказал Потанин.

Замыкает топ-3 российского рейтинга совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, который за год разбогател на $2,59 млрд, до $27,2 млрд. В полном списке он оказался на 71-ом месте.

В золотую десятку мировых богачей по версии BBI попали:

Илон Маск — $432 млрд

Джефф Безос — $239 млрд

Марк Цукерберг — $270 млрд

Ларри Эллисон — $192 млрд

Бернар Арно — $176 млрд

Ларри Пейдж — $168 млрд

Билл Гейтс — $159 млрд

Сергей Брин — $158 млрд

Стив Балмер (бывший глава Microsoft) — $147 млрд

Уоррен Баффетт — $142 млрд

Илон Маск - первый человеком в истории с состоянием более $400 млрд. Такой титул он получил в прошлом году после внутренней продажи акций его космической компании SpaceX.