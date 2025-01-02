02 Января 2025
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Экономика В России В бывшем СССР За рубежом
Фото: скриншот из мультфильма компании Disney

Богатые богатеют. 25 российских миллиардеров вошли в топ-500 богатейших людей мира

Российские богачи увеличили свое состояние на $18,5 млрд в минувшем году. Такие данные приводит агентство Bloomberg относительно 25 россиян, попавших в рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI). Список составляется с учетом стоимости акций компаний, которыми владеют эти бизнесмены.

Самый разбогатевший в 2024 году россиянин - бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло более чем на $5 млрд. С таким приростом богатства Лисин попал на вторую строчку российского списка и на 62-ую международного.

 

Богатейший россиянин в списке - крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние за прошлый год увеличилось на $736 млн, до $31,8 млрд. Он первый в российском листе и 54-ый в глобальном. Интересно, что "Норникель" не стал выплачивать дивиденды акционерам, поскольку не пришел "к положительному денежному потоку". "Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств, а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга – это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть", - сказал Потанин.

Замыкает топ-3 российского рейтинга совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, который за год разбогател на $2,59 млрд, до $27,2 млрд. В полном списке он оказался на 71-ом месте.

 

В золотую десятку мировых богачей по версии BBI попали:

  • Илон Маск — $432 млрд
  • Джефф Безос — $239 млрд
  • Марк Цукерберг — $270 млрд
  • Ларри Эллисон — $192 млрд
  • Бернар Арно — $176 млрд
  • Ларри Пейдж — $168 млрд
  • Билл Гейтс — $159 млрд
  • Сергей Брин — $158 млрд
  • Стив Балмер (бывший глава Microsoft) — $147 млрд
  • Уоррен Баффетт — $142 млрд

Илон Маск - первый человеком в истории с состоянием более $400 млрд. Такой титул он получил в прошлом году после внутренней продажи акций его космической компании SpaceX.

Теги: миллиардеры, богачи, рейтинг


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