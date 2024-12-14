Потанин: Акционерам "Норникеля" придётся потерпеть с дивидендами

Руководитель "Норникеля" Владимир Потанин надеется, что в следующем году возглавляемая им организация перейдёт "к положительному денежному потоку". До тех пор акционеры не получат дивиденды.

"Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств, а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга – это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть", - сказал Потанин в интервью РБК.

Ранее выяснилось, что на $26 млрд выросло общее состояние богатейших россиян с начала 2024 г. По состоянию на 1 ноября, в рейтинг вошли 25 россиян, их общее состояние оценили в $350 млрд. На первых трех строчках в списке богатейших россиян оказались: один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на $1,18 млрд.