В Каменске-Уральском ребенок перевел мошеннику деньги матери за обещание игровой валюты

Жительница Каменска-Уральского лишилась денег, которые перевел мошеннику ее собственный сын.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в полицию обратилась женщина и рассказала, что с ее банковской карты пропали деньги. Силовики выяснили, что во время игры в "Роблокс" ее 12-летнему сыну написал неизвестный. В ходе общения в мессенджере злоумышленник попросил мальчика выполнить задание, за которое пообещал ему игровую валюту.

По указанию незнакомца ребенок сфотографировал экран сотового телефона матери с изображением банковского приложения и отправил аферисту. В результате с банковской карты женщины были списаны средства. Ущерб составил почти 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В полиции Каменска-Уральского просят родителей провести беседу со своими детьми.

"Объясните, что покупка игровых монет или баллов через подозрительные сайты или у неизвестных продавцов может привести к потере денег. Напомните о необходимости консультироваться с родителями перед совершением любых приобретений в сети интернет. Установите правила и ограничения для онлайн-покупок, которые будут понятны детям", - советуют в ведомстве.

Напомним, похожий случай произошел в конце прошлого года в Екатеринбурге: третьеклассница перевела деньги неизвестному с карты своей матери. Перед этим аферист предложил девочке приобрести игровую валюту.