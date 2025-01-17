В Свердловской области запустили программу по аналогии с программой "Время героев"

Власти Свердловской области объявили о запуске программы "Управленческие кадры Урала". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Цель новой программы – обучение современным методам и технологиям управления жителей Среднего Урала, отстаивающих интересы страны, для их последующей профессиональной самореализации. Отмечается, что программа запущена по поручению Владимира Путина по аналогии с программой "Время героев".

Начало действия "Управленческих кадров Урала" – февраль 2025 года, заявки на участие будут приниматься онлайн. По итогам будет сформирован управленческий кадровый резерв из уральцев, показавших наиболее достойные результаты во время обучения. Также будут отбирать свердловчан, готовых принять участие в работе органов власти и организаций региона.

Напомним, ранее президент России рассказал, что он думает о программе "Время героев".