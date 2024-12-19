"Вот оно, кадровое будущее страны": Путин о программе "Время героев"

Владимир Путин рассказал, что он думает о программе "Время героев".

Как сообщил президент сегодня во время подведения итогов 2024 года, идея программы возникла после встречи с участниками СВО в Петербурге.

"Посмотрел и подумал – вот оно, кадровое будущее страны", - признался Путин.

На первый этап программы "Время героев" поступило 43 тысячи заявок. Из них были отобраны всего 83 человека.

"Все, кто сражается за родину – все достойны. Но есть вопрос соответствия тому направлению деятельности, где они хотели бы себя видеть. Нужны образование, опыт. Одно дело воевать за родину, а другое – работать с людьми", - отметил президент.

Путин добавил, что сейчас идет отбор на второй этап программы. Уже поступило 15 с лишним тысяч заявок, отбор будет продлен на следующий год.