Власти России не ждут смены политики США в отношении РФ

В Кремле не ждут, что после прихода в Овальный кабинет Дональда Трампа (это случится уже в ближайший понедельник, 20 января) как-либо поменяется политика США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что никаких "коренных изменений" относительно санкционной политики США против России ждать не стоит. Он призвал не предаваться каким-либо чрезмерным ожиданиям от приходящей администрации избранного президента страны, пишет "Ъ".

Президент США Джо Байден перед уходом с должности хотел раскритиковать Владимира Путина, но не смог. Он произнес бессвязный набор слов. Это произошло на выступлении на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне.