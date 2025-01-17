17 Января 2025
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Фото: страница Виктора Орбана в соцсети X

Орбан: санкции против России "будут выброшены в окно"

Евросоюзу нужно "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них. Так сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth, пишет РИА Новости.
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По его словам, со вступлением в должность вновь избранного президента США Дональда Трампа начнется новая эпоха.

"Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений... Нам надо над этим работать", - сказал Орбан.

В декабре 2024 года информационное агентство США Bloomberg передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что подумает о том, поддерживать ли продление санкций против России.

Орбан уже заявлял, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в Европе с этим согласны не все.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт вокруг Украины закончится в 2025 году.

По его словам, это произойдет либо мирными переговорами, "либо если одна из сторон уничтожит другую".

"Вместо военной политики вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи", — отметил премьер-министр в интервью изданию Magyar Nemzet.

Теги: орбан, санкции, сша, европа


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