17 Января 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге началось строительство первого этапа финальной очереди квартала "Балтийский"

Компания "Атомстройкомплекс" приступила к строительству первого этапа финальной очереди квартала "Балтийский" в микрорайоне Краснолесье в Академическом районе Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, два 9-этажных дома и одна 14-этажка, а также часть подземного паркинга будут введены в эксплуатацию к октябрю 2026 года. Следующим этапом будут построены 9-этажная и 25-этажная жилые секции, а также вторая часть подземного паркинга, его общая вместимость составит 200 машиномест.

Это фактическое завершение застройки квартала улиц Академика Вонсовского – Михеева – Академика Семихатова – Чкалова, развитием которого "Атом" занимается в партнерстве с Уральским отделением Российской академии наук более 10 лет. Здесь уже сформирована развитая инфраструктура: есть и детские сады, и магазины, и кафе, и даже фитнес-клуб с бассейном. В шаговой доступности расположен самый большой лесопарк города – Юго-Западный, его площадь составляет порядка 600 га.

Проект ЖК "Балтийский" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"В рамках строительства завершающей очереди "Балтийского" будет построен пешеходный бульвар от Семихатова до Вонсовского, организованы пешеходные связи между ранее построенными домами комплекса. Первые этажи строящейся очереди отведены под коммерцию: здесь откроются новые магазины, предприятия сферы услуг. В составе последней очереди предусмотрено помещение площадью 1024 квадратных метра для размещения детской офтальмологической поликлиники. Рядом со строительной площадкой "Балтийского" на улице Семихатова определен земельный участок под строительство школы на 1125 мест со стадионом, проект уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы", - рассказал директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

Проект ЖК "Балтийский" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Продажи квартир в новой очереди уже стартовали. "Атом" подготовил предложение для инвесторов: индивидуальные предприниматели и юридические лица могут приобрести жилье без использования кредитных программ и ипотеки по инвестиционным договорам.

Всего в строящейся очереди комплекса предусмотрено 187 квартир: от эргономичных "однушек" до 4-комнатных вариантов с антресолями и террасами. 15% квартир в доме согласно инвестиционному соглашению, заключенному между "Атомом" и Уральским отделением Российской академии наук (УрО РАН), будет передано молодым ученым. Ранее девелопер передал академии более 50 тысяч квадратных метров жилья в Краснолесье, в том числе дом молодых ученых на 101 квартиру.

Партнерство академии и девелопера длится с 2002 года и нацелено на комплексное развитие микрорайона. Здесь уже построено два детских сада, здание научного института. Летом 2025 года "Атом" совместно с Ботаническим садом УрО РАН начнет благоустройство нового парка в соседнем квартале микрорайона – в нем появятся удобные дорожки, детские и спортивные площадки, дополнительное озеленение.

Теги: строительство, Балтийский, квартал, Атомстройкомплекс, Екатеринбург


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