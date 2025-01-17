Украина потеряла два из четырёх месторождений лития

За почти три года, что идёт специальная военная операция, Украина потеряла половину – два из четырёх – месторождений лития. Они перешли под контроль России.

Американский портал OilPrice со ссылкой на результаты геологических исследований отмечает, что на Украине находится около 500 тыс. т запасов лития, это одни из крупнейших запасов в Европе, пишет РБК.

В России имеются большие залежи литиевых запасов — крупнейшее в Мурманской области, есть в Дагестане и Якутии. Но если сравнивать с другими странами, то лития у нас немного, Россия располагает 1 млн т известных запасов, в то время как у Боливии — 21 млн т, у Аргентины — 20 млн т, а у США — 12 млн т. Большой интерес к литию сейчас проявляет Китай, а там запас — 5,1 млн т. В середине января 2025 г. стало известно о том, что Россия взяла под контроль крупнейшее литиевое месторождение в ДНР. Это случилось после того, как под контроль армии России перешло село Шевченко.