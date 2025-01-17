17 Января 2025
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Происшествия Саратовская область
Фото:Накануне.RU

В Энгельсе "значительно снизилась" площадь пожара на атакованном БПЛА предприятии

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о снижении площади возгорания на предприятии в Энгельсе.

"В ходе оперативного штаба обсудили ситуацию на предприятии в Энгельсе. Площадь возгорания значительно снизилась", - написал политик в своём telegram-канале.

8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Атакованное предприятие в Энгельсе не называлось, однако речь может идти о нефтеперерабатывающем заводе. Во время ликвидации пожара погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС. Один специалист был госпитализирован. В связи со случившимся в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации. Повторная атака городов Саратов и Энгельс случилась 14 января.

Теги: Энгельс, пожар, Роман Бусаргин


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