ЦБ РФ анонсировал изменения в тарифах ОСАГО

Центробанк России анонсировал ряд изменений для владельцев полисов ОСАГО.

Так, для отдельных видов транспорта расширятся тарифные коридоры, а в некоторых регионах изменятся территориальные коэффициенты (КТ), чтобы стоимость полисов становилась более справедливой. Большинство изменений вступает в силу 27 января, для отдельных пунктов предусмотрен срок в 90 дней со дня публикации указания.

В 18 регионах значения КТ увеличатся из-за роста убытков страховщиков – на этих территориях в прошлом году автовладельцы оформили 4,4 млн полисов, средняя стоимость которых оказалась на 31,8% ниже среднероссийской. По данным регулятора, в 2024 году средняя стоимость полиса снизилась на 2,5% и составила 7 тыс. 600 руб. В прошлом году автомобилисты оформили 43,7 млн классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше по сравнению с 2023 годом, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России повысят штраф за езду без страховки до 5 тыс. руб.