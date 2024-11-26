В России повысят штраф за езду без страховки до 5 тысяч рублей

На пленарном заседании 26 ноября депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о введении штрафа от 3 до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

Сейчас штраф за езду без страховки составляет 800 рублей, а при оплате в течение 20 дней можно заплатить 400 рублей – это гораздо ниже оформления страхового полиса.

"Нарушитель не заинтересован в страховании своей гражданско-правовой ответственности, что приводит к нарушению прав законопослушных участников дорожного движения при ДТП", – отмечает автор инициативы – депутат Госдумы Даниил Бессарабов, говоря о недостаточной сумме штрафа, которая взимается сейчас.

"Есть требование закона – выполни его и не будешь привлечен к ответственности", – подчеркивает он.