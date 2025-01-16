Путин дал ЦБ полгода на создание инвестиционного инструмента для российских семей

Уже в середине лета в России должен заработать новый финансовый инструмент, направленный на работу с семейными сбережениями и налоговым вычетом до 1 млн рублей в год. Соответствующее поручение Центробанку и правительству дал президент страны Владимир Путин.

"Обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до ₽1 млн в год в отношении средств, инвестированных в сбережения", - говорится в одном из поручений, опубликованных на сайте Кремля. Перечень был утвержден по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года.

Инструмент должен быть создан до 15 июля.