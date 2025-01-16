ДУМ Казахстана: Квадробинг противоречит нормам ислама

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Казахстана высказались о квадроберах – представителях подростковой субкультуры, которые наряжаются животными и в таком виде ходят по улицам. Там считают, что уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя.

Намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рёв ослов и т.д.), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего. Сравнение же героя со львом, хитреца – с лисой, терпеливого – с верблюдом, а также театральные постановки, игры для детей и тому подобное не относятся к "квадроберству", то есть к уподоблению человека животному.

"Квадроберство, то есть опускание до уровня животных, подражание их голосам и действиям строго запрещается шариатом", - говорится в заявлении управления.

Ранее стало известно, что в России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав. Особое внимание квадроберам уделили в конце октября 2024 г. в Заксобрании Санкт-Петербурга.

"Подача этой информации вызывает у детей интерес позволять вот такие поведенческие действия. Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, мухоморов и не знаю, чего еще. Пожалуйста!" - сказал на заседании депутат Всеволод Беликов.