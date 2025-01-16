ФСИН опроверг информацию о попытке побега арестантов СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

В региональном ГУФСИН опровергли информацию о том, что арестанты СИЗО-1 в Ростове-на-Дону пытались сбежать, сделав подкоп.

В ведомстве подчеркнули, что ЧП, в том числе попыток побегов, в 2025 не зафиксировано.

Ранее СМИ сообщили, что заключенные якобы пытались сбежать из скандального СИЗО-1 после новогодних праздников. Shot утверждает, что во время обысков в камерах нашли шампуры и множество телефонов.

Напомним, в июле прошлого года террористы захватили сотрудников СИЗО-1 в заложники. Позже сообщалось, что несколько сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в июне произошел захват заложников, организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение. Заключенные могли купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере.