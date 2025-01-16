16 Января 2025
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Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Уральский спортсмен возглавил мировой рейтинг сильнейших каратистов

Уральский спортсмен Академии единоборств РМК Илья Поляков возглавил мировой рейтинг сильнейших каратистов от авторитетного портала Kyokushin Results.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, рейтинг был опубликован сегодня, в него вошли 100 лучших бойцов планеты по итогам 2024 года. Поляков стоит на первой строчке в средней весовой категории.

Каратист Илья Поляков(2025)|Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Каратист Илья Поляков(2025)|Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Kyokushin Results учитывает выступления спортсменов на официальных турнирах в Японии, России, Европе, Южной и Северной Америке, Азии. В первой десятке Илья единственный представитель РФ, но уже во второй десятке можно найти имена еще четырех российских каратистов.

Каратист Илья Поляков(2025)|Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Каратист Илья Поляков(2025)|Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

"Этот рейтинг можно сравнить с боксерским рейтингом журнала The Ring. Это серьезно. Организаторы анализируют все выступления за год, а в этом году Илья вошел в восьмерку на абсолютном чемпионате Японии, где дрался против очень тяжелых ребят. На этом турнире он был признан самым техничным бойцом в мире. Он обогнал заслуженных мастеров из разных федераций, и это значимый момент в карьере спортсмена", - отметил президент Федерации киокусинкай карате по Свердловской области Андрей Чирков.

Каратист Илья Поляков(2025)|Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Для Ильи Полякова 2024 год действительно получился успешным. Он завоевал золото на чемпионате России, выиграл Кубок России, затем занял третье место на весовом чемпионате Японии и стал шестым на абсолютном чемпионате Японии. Кроме того, по итогам года уральский каратист отобрался на весовой чемпионат мира, который состоится в апреле 2025-го.

Теги: каратисты, рейтинг, Поляков, спортсмен


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