Нападение на школу предотвратили в Подмосковье: у десятиклассника нашли ножи

Нападение на школу предотвратили силовики в Реутове (Московская область), сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, задержан 16-летний ученик школы №1. Десятиклассник четыре месяца готовился к преступлению и собирал оружие. С сентября прошлого года он был активным участником запрещенных сообществ в Сети, где изучал нападения на учебные заведения, пишет Shot.

Подростка задержали у него дома, там же нашли несколько ножей. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

10 января подросток с молотком ворвался в школу №54 в Курске. Дежуривший на входе охранник не смог его остановить и нажал тревожную кнопку. Подростка задержали. . Напасть на школу он якобы решил из-за "сложных отношений" с одной из учениц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о противодействии так называемому скулшутингу - вооруженным нападениям на учебные заведения. Документ предусматривает в том числе ограничения на распространение информации о способах и мотивах совершения преступлений, а также деталей биографий преступников.