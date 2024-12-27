В Госдуме разрабатывают проект о противодействии скулшутингу

В Госдуме разрабатывают законопроект о противодействии так называемому скулшутингу - вооруженным нападениям на учебные заведения. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, документ предусматривает в том числе ограничения на распространение информации о способах и мотивах совершения преступлений, а также деталей биографий преступников.

Как отметил Метелев, широкое освещение атак на школы романтизирует преступников, в результате у них появляются подражатели. "Люди с неустойчивой психикой начитаются подробностей и хотят повторить, войти в историю", - заявил он.

Напомним, в прошлом году, после трагедии в Брянске, в Госдуме заявляли, что стрельба и убийства в российских школах происходят потому, что детьми не занимаются. С ними не ведется никакая воспитательная работа, считает лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов. Кроме того, в школах нет нормальной охраны. Депутат напомнил, что не раз вносили поправки в бюджет о выделении дополнительных средств на охрану школ, но думское большинство эти инициативы отклоняет.