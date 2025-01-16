Суд обязал администрацию Советского обустроить площадки для складирования снега

Суд обязал администрацию Советского обустроить площадки для складирования снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

С иском к администрации обратился югорский межрайонный прокурор с целью защиты интересов неопределенного круга лиц. Прокуратура установила, что в рамках действующих муниципальных контрактов на выполнение работ по зимнему содержанию дорог, исполнителями контрактов осуществляется складирование снега, вывезенного с улиц и дворов поселения, на выделенных для этого земельных участках.

Для временного накопления снега администрация Советского определила земельные участки. В ходе проверки установлено, что указанные места не отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21, какие-либо иные места, отвечающие указанным требованиям, на территории Советский отсутствуют. Администрация в судебном заседании не согласилась с доводами административного иска. Суд обязал мэрию до 1 сентября 2026 года организовать вывоз снега от зимней уборки улиц на обустроенную площадку для складирования снега с водонепроницаемым покрытием и обвалкой сплошным земляным валом или на снегоплавильную установку.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции.