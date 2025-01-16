Новым гендиректором завода "Уралхиммаш" стал вице-президент Группы "Синара"

Новым генеральным директором завода "Уралхиммаш" назначен Евгений Гриценко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре Группы "Синара".

Решение было принято советом директоров "Уралхиммаша". Гриценко занимает пост вице-президента Группы "Синара".

"Кадровые изменения являются частью разработанной стратегии развития предприятия, ключевым акционером которого Группа "Синара" стала в 2024 году. В планах компании – сохранить профиль "Уралхиммаша" и развивать новые направления бизнеса", - отметили в пресс-центре.

Евгений Гриценко родился в 1971 году. Окончил Уральский государственный технический университет (в настоящее время Уральский федеральный университет), получил квалификацию по двум специальностям: "инженер-физик" и "инженер-экономист". Свою трудовую деятельность начал в 1994 году на Северском трубном заводе, где прошел путь от инженера до финансового директора предприятия.

С 2006 года работает в Группе "Синара". С 2013 по 2017 годы возглавлял холдинг "Синара – Транспортные машины". С 2017 года – вице-президент Группы "Синара".

Напомним, "Синара" купила акции завода "Уралхиммаш" в августе прошлого года.