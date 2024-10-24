Группа "Синара" купила акции завода "Уралхиммаш"

Новым владельцем контрольного пакета акций АО "Уральский завод химического машиностроения" стала группа "Синара". Заключение договора купли-продажи прошло в августе текущего года. О какой сумме идет речь, неизвестно.

"Действительно Группа "Синара" стала акционером "Уралхиммаш". В планах компании сохранить профиль предприятия и развивать новые направления бизнеса", – рассказали Накануне.RU в пресс-службе Группы "Синара".

Напомним, что еще в конце прошлого года 99,99% АО "Уралхиммаш" принадлежало ПАО "ОМЗ", контрольным лицом которого выступал "Газпромбанк".