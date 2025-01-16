16 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги акции по бесплатному проезду в новогодние праздники

Бесплатным проездом в Екатеринбурге в новогодние праздники воспользовались 350 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Напомним, акция действовала два дня, 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года. Бесплатным проезд был только в электротранспорте – трамваях, троллейбусах и метро.

По данным мэрии, пассажиропоток распределился следующим образом. 161 тысячу человек перевезли трамваи, 131 тысячу – метрополитен, еще 57,1 тысячи – троллейбусы. В целом количество пассажиров увеличилось почти на 21% – годом ранее в этот период общественным транспортом воспользовались 287,7 тысячи уральцев.

Все издержки по оплате проезда за два дня взяла на себя администрация Екатеринбурга: там подсчитали, что недополученная прибыль составила примерно 11,5 млн рублей. В мэрии отметили, что акция оказалась востребованной и еще может быть организована в будущем.

Ранее сообщалось, что в 2025 году стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга снизится до 29 рублей при оплате по QR-коду.

Теги: проезд, акция, итоги, Екатеринбург


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Ранее 05.12.2024 14:08 Мск Проезд в электротранспорте Екатеринбурга будет бесплатным для всех

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