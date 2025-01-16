Томская область перевыполнила план - в 2024 году введено почти 550 тысяч квадратных метров жилья

547,6 тысяч кв. м жилья введено в Томской области в 2024 году. Таким образом, регион перевыполнил установленный по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» план годового объема ввода жилья.

«Строительная отрасль выполнила поставленную губернатором Томской области Владимиром Мазуром задачу ввести за 2024 год не менее 546 тысяч кв. м жилья и превысила рекордный показатель предыдущего года», — отметил ИО замгубернатора Томской области по строительству и архитектуре Тимур Мухамеджанов.

Показатель 2024 года выше на 2,3%, чем в 2023 году.

Как сообщили в пресс-служба администрации региона, наиболее активно строительство жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда» шло на территории томской агломерации: в областном центре, ЗАТО Северск и Томском районе. Эти муниципалитеты вошли в ТОП-3 по объемам введенного за 2024 год жилья в области. При этом, на Томский район приходится около 50% введенного жилфонда - 276,4 тысяч кв. м. В Томске за минувший год было введено свыше 205 тысяч кв. м жилья; в Северске —17,8 тысяч кв. м.

Важно отметить, что наибольшая доля прироста по вводу жилья в 2024 году зафиксирована в секторе индивидуального жилищного строительства - за год введено 293 тысяч кв. м индивидуальных домов, что составило 53,5% общего объема.

Площадь возведенных многоквартирных жилых домов превысила 254 тысяч кв. м -46,5 % общего объема. Девелоперы реализуют в Томской области масштабные проекты комплексной жилой застройки, такие как «Белозерский», «Ботаника», «Войков», «Квартал 1604», «Левобережный», «Михайловский парк-квартал», «Парапарк», «Северный парк», «Южные ворота».