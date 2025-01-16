Кандидат на пост госсекретаря США заявил о возможности отмены санкций против РФ

Введенные в отношении РФ санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине, заявил сенатор-республиканец, кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

Выступая на слушаниях в сенате, он отметил, что крайне сложно достичь соглашения о прекращении огня, если не имеется невоенных рычагов давления на участников конфликта.

"Теперь есть рычаги, которые существуют и за пределами военных возможностей. У нас есть значительное количество санкций против Российской Федерации, и они продолжают расти и расширяться", — приводит слова Рубио РБК.

Ранее сообщалось, что некоторые российские миллиардеры, пожелавших остаться неизвестными, сомневаются в том, что избранный президентом США Дональд Трамп снимет санкции с Москвы после вступления в должность. По данным Bloomberg, большинство из них также сомневаются в скором завершении конфликта вокруг Украины. Они также считают, что даже в случае достижения договоренности о прекращении огня на Украине ограничительные меры не будут сняты в ближайшее время.